Lite in casa, polizia trova marijuana e cumuli di immondizia

(ANSA) - PERUGIA, 26 AGO - Intervenuti in un appartamento alla periferia di Perugia in seguito alla segnalazione di una lite, gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura hanno trovato sul posto due coinquilini, entrambi italiani di 50 anni - uno dei quali in stato di incoscienza - e una situazione di grande sporcizia e degrado, oltre a sei piante di marijuana.

L'uomo in stato di incoscienza è stato trasportato dal 118 all'ospedale dove si trova sotto osservazione e l'altro inquilino è stato denunciato per coltivazione, produzione e detenzione di sostanze stupefacenti.

Inoltre, due cani di proprietà dei due uomini, vista la situazione igienica e le pessime condizioni in cui venivano tenuti anche gli stessi animali - ha riferito la questura - sono stati affidati a un centro-rifugio comprensoriale.

Nell'appartamento gli agenti hanno trovato cumuli di immondizia, feci, vetri infranti e sporcizia varia. Le piante di marijuana erano sistemate in vasi, sul balcone. (ANSA).