Ancora stabili ricoverati Covid in ospedali Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 26 AGO - Restano stabili per il secondo giorno consecutivo i ricoverati Covid in Umbria, 62, otto dei quali in terapia intensiva secondo i dati della Regione aggiornati al 26 agosto.

Nell'ultimo giorno sono stati accertati 164 nuovi positivi, 148 guariti e nessun morto. Gli attualmente positivi sono ora 1.850, 16 in più.

Sono stati analizzati 1.983 tamponi e 3.076 test antigenici, per un tasso di positività sul totale del 3,2 per cento (era 2,1 nelle 24 ore precedenti e 1,9 lo stesso giorno della scorsa settimana). (ANSA).