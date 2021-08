A Terni finti volontari chiedono soldi per associazioni

(ANSA) - TERNI, 26 AGO - Sono diverse le segnalazioni giunte al Cesvol Umbria, nelle ultime settimane, in merito a sedicenti volontari che, in varie località della provincia, contattano telefonicamente i cittadini per raccogliere soldi per finte associazioni. A renderlo noto è lo stesso Centro servizi per il volontariato, che già in passato aveva messo in guardia i cittadini sul rischio di truffe e raggiri, di cui sono spesso vittime le persone anziane.

"Di solito - sottolinea il Cesvol - le associazioni serie non utilizzano volontari per la raccolta di fondi 'porta a porta' o telefonica. Bisogna diffidare sempre se non si conosce o non si è mai sentita prima l'associazione nel nome della quale i presunti volontari chiedono un contributo economico". E' inoltre necessario, spiega ancora il Cesvol, "dare fiducia quando si conoscono direttamente o indirettamente le persone legate all'associazione che chiede un contributo". "Le organizzazioni affidabili - continua la nota - rendono pubbliche le proprie iniziative di raccolta fondi attraverso un'adeguata promozione".

