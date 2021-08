Anche in Umbria il progetto E-women lab

(ANSA) - PERUGIA, 23 AGO - "E-Women lab, è un progetto tutto al femminile, un intervento finalizzato allo sviluppo delle competenze digitali delle donne imprenditrici che si inserisce nel più ampio ventaglio di misure volte a favorire e raggiungere entro il 2030 la parità di genere": lo ha affermato il presidente della Camera di commercio dell'Umbria, Giorgio Mencaroni, presentando l'iniziativa per l'Umbria. Il progetto, la cui adesione è totalmente gratuita, è rivolto alle micro, piccole e medie imprese femminili, iscritte al Registro delle imprese delle Camere di commercio.

Con E-Woman Lab 40 imprenditrici avranno l'opportunità di realizzare un percorso di qualificazione ed aggiornamento professionale sul tema dell' e-commerce e di beneficiare di un supporto tecnico per l'apertura di un negozio virtuale su e-Bay.

Il termine per aderire è fissato al 10 settembre. Le modalità di adesione sono disponibili sul sito www.dintec.it nella sezione "Progetti in corso".

La selezione delle candidate avverrà sulla base del livello di competenze digitali misurate attraverso il Digital Skill Voyager e selezionando le imprenditrici che hanno ottenuto il punteggio più alto e nel minor tempo.

"Women Empowerment" nasce nell'ambito di un accordo di partnership avviato nel 2020 tra e-bay e Dintec con l'obiettivo di supportare le mpmi (micro piccole medie imprese) nei loro processi di digitalizzazione e, in particolare, nella apertura di canali di vendita on-line ad integrazione di quelli tradizionali. Il progetto si inserisce nelle iniziative dei Pid, Punti di impresa digitale - delle Camere di commercio, con la collaborazione della rete dei Comitati per l'imprenditoria femminile e con Si.Camera, quale Focal Point del Sistema Camerale in tema di imprenditorialità femminile e di assistenza ai comitati.

Per l'Umbria referente del progetto E-Woman lab é il Pid, Punto di Impresa digitale, della Camera di commercio dell'Umbria, operativo presso le sedi camerali di Perugia e Terni. (ANSA).