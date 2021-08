Vaccino a 340 ragazzi in primo open day Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 22 AGO - Sono stati 340 i ragazzi da 12 a 18 anni che hanno aderito in tutta l'Umbria al primo open day per la vaccinazione contro il Covid.

Il secondo vaccine day è in programma domenica 29 agosto. Ad eccezione della sede di Terni dove è anticipato a sabato 28 agosto. (ANSA).