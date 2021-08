Galleria Forca di Cerro chiusa da metà settembre

(ANSA) - PERUGIA, 05 AGO - La Galleria di Forca di Cerro che collega la Valnerina al territorio spoletino e di conseguenza al resto della provincia di Perugia, rimarrà chiusa per lavori a partire dalla prossima metà del mese di settembre. La notizia è stata confermata dall'assessore regionale alla viabilità, Enrico Melasecche, che ha chiesto immediatamente notizie in merito ad Anas.

"Mi hanno messo a conoscenza - ha affermato l'assessore - dell'assoluta necessità di intervento per garantire la massima sicurezza della Galleria. I lavori dovevano essere svolti nello scorso mese di luglio e sono stati rinviati per non creare problemi nel periodo di maggiore affluenza di traffico. Ma ora vanno necessariamente fatti per sostituire la pavimentazione interna e degli accessi al Traforo. I lavori saranno organizzati in tre turni, 24 ore su 24, e è previsto che siano conclusi in un arco di quindici-venti giorni. Anas mi anche confermato il totale impegno della sua struttura e delle imprese che lavoreranno nel cantiere per ridurre al minimo i disagi. E ha già preso accordi anche con il Comune di Spoleto per assicurare il necessario servizio di controllo nel periodo di chiusura. Mi sembra oggettivamente che non ci sia spazio per polemiche sulla chiusura della strada - ha concluso Melasecche - tenendo conto della necessità non più rinviabile dei lavori". (ANSA).