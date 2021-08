Scooter contro auto, muore ventinovenne a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 04 AGO - Un ventinovenne è morto a causa di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì a Perugia in strada Tiberina Nord, a Solfagnano

Il giovane, in base a quanto si apprende, era in sella ad uno scooter che si è scontrato con un'auto. Soccorso dal 118, è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia con un trauma cranico molto grave e poi trasferito nel reparto di Terapia intensiva. Qui - riferisce l'azienda ospedaliera - è deceduto nel primo pomeriggio. (ANSA).