Perle dell'Umbria, mappa interattiva per promuovere regione

(ANSA) - PERUGIA, 04 AGO - Nell'estate della ripartenza dopo il difficile 2020, l'azienda perugina TeamDev srl - attraverso il proprio brand gisAction - si fa promotrice di una "challenge mappografica" senza scopo di lucro ideata per promuovere le meraviglie del territorio umbro e per diffondere l'importanza della cultura geografica.

"Le Perle dell'Umbria", titolo del progetto di gisAction patrocinato dalla Regione Umbria, è un'iniziativa partecipata di Citizen Science in cui ognuno può diventare protagonista nella costruzione di una mappa interattiva, che sia come un filo che tenga insieme "Le Perle dell'Umbria".

Protagonisti, pertanto, cittadini e turisti, che potranno partecipare compilando un semplice form che permetterà di inserire la foto del proprio "posto del cuore", che verrà poi pubblicata attraverso una StoryMap che raccoglierà i contributi di ogni partecipante.

Un report finale e la StoryMap arricchita con le immagini inviate saranno presentati il 17 novembre prossimo durante il GIS Day 2021, l'evento che ogni anno gisAction realizza insieme alla Regione Umbria per celebrare la cultura geografica e le tecnologie geospaziali, e che nasce anche come strumento di condivisione di esperienze tra gli attori del territorio che contribuendo al raggiungimento degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile e all'innovazione nella raccolta, gestione e condivisione dei dati, fanno la differenza nella nostra società.

Per partecipare alla challenge basterà accedere alla StoryMap attraverso questo link www.gisaction.com/leperledellumbria oppure visitare i canali social di gisAction per avere maggiori informazioni. (ANSA).