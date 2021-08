Gubbio, tamponi antigenici gratuiti per i turisti under 30

(ANSA) - PERUGIA, 04 AGO - Per i turisti under 30 il Comune di Gubbio ha deciso di offrire gratuitamente tamponi antigenici.

L'Amministrazione comunale, "al fine di qualificare l'accoglienza e l'offerta turistica della città di Gubbio e per contrastare la diffusione del Covid", si legge in un post dalla pagina dell'Urp del Comune eugubino, a partire dal 6 agosto metterà a disposizione tamponi nella Farmacia comunale in piazza 40 Martiri, per tutti i turisti under 30 non vaccinati che trascorreranno almeno una notte in una delle strutture ricettive del territorio, per ottenere così il Green pass. Con il certificato verde elettronico i turisti potranno poi accedere a tutte le attività di intrattenimento e spettacolo in aree aperte al pubblico o in pubblici esercizi e in alcune strutture ricettive.

Per usufruire di questo servizio gratuito - fa sapere ancora l'Urp del Comune - gli interessati dovranno esibire un documento di riconoscimento, una dichiarazione di permanenza in una struttura ricettiva del Comune di Gubbio e per i maggiorenni un attestato di richiesta di effettuazione del vaccino alla Asl di provenienza. (ANSA).