Cordoglio Romizi per bambino di 11 anni morto in un incidente

(ANSA) - PERUGIA, 31 LUG - Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, "a nome dell'intera Amministrazione comunale e della comunità perugina tutta, si stringe con forza alla famiglia" del ragazzo di 11 anni rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale nel quartiere di Ponte Valleceppi che gli è costato la vita.

"Sono profondamente addolorato per questa vicenda così drammatica - sottolinea il sindaco in una nota del Comune - che ha privato improvvisamente e tragicamente una famiglia perugina dell'affetto di un giovane. Come Amministrazione comunale siamo vicini alla famiglia, consapevoli che un dolore così grande non può essere riparato in alcun modo. La perdita di un figlio, di un fratellino, come in questo caso, rappresenta una tragedia che solamente l'affetto delle persone e la compattezza della comunità possono contribuire a mitigare". (ANSA).