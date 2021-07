Squarta incontra delegazione Soccorso alpino e speleologico

(ANSA) - PERUGIA, 29 LUG - Una delegazione del Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria è stata ricevuta stamani dal presidente dell'Assemblea legislativa, Marco Squarta, a Palazzo Cesaroni. Squarta ed il presidente della Sasu, Matteo Moriconi, hanno parlato in generale del tema dei soccorsi che vengono portati avanti, soprattutto in località di montagna, e degli interventi resi più complicati in questo periodo di pandemia.

Il presidente Squarta - riferisce una nota della Regione - ha ringraziato il Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria per "l'impegno profuso nelle loro attività, anche fuori regione. Uno degli interventi recenti più importanti - come è stato ricordato - è stato infatti quello andato a buon fine nei boschi dell'Alto Mugello, quando le squadre del Soccorso alpino hanno partecipato alle ricerche del bambino di due anni che si era allontanato a piedi dal casolare sperduto nelle campagne sull'Appennino". Il presidente Squarta ha inoltre annunciato che nelle prossime settimane si recherà in visita alla sede di Perugia della Sasu per "un saluto e un ringraziamento a tutto il personale e ai collaboratori". (ANSA).