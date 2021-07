Vaccini: raggiunto in Umbria 55 per cento con ciclo completo

(ANSA) - PERUGIA, 26 LUG - Raggiunto in Umbria il 55 per cento dei residenti che ha completato il ciclo di vaccinazione per il Covid. Secondo i dati aggiornati dalla Regione alla mattina di lunedì sono infatti 429.920, 6.162 in più del giorno precedente, pari a 55,74 per cento del totale.

I vaccinati solo con la prima dose sono invece il 70.99 per cento dei residenti, 547.422, 1.225 nell'ultimo giorno.

I prenotati per il vaccino sono al momento 123.920. (ANSA).