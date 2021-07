Tesei, favorevoli green pass che serva a non chiudere

(ANSA) - PERUGIA, 22 LUG - "Noi siamo tutti disponibili ad un green pass che serva a non chiudere": ad dirlo all'ANSA è stata la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, dopo l'incontro in Conferenza delle Regioni. "Abbiamo lavorato - ha aggiunto - per fare arrivare sul tavolo del Governo una proposta sostenibile e anche in linea con il periodo che stiamo vivendo".

Un green pass quindi, ha sottolineato Tesei "che possa essere utilizzato in tutte quelle situazioni e occasioni dove è inevitabile la presenza di tante persone insieme". Tutto questo, ha spiegato, "anche per riaprire quei luoghi che ancora sono chiusi". Tesei pensa soprattutto alle discoteche che, ha detto, "con un green pass adeguato potrebbero pensare ad una possibile apertura". "E sempre comunque - ha concluso la presidente umbra - monitorando bene, come stiamo facendo, l'attuale andamento dei contagi". (ANSA).