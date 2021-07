Da 2 agosto immatricolazioni-iscrizioni Università Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 22 LUG - Si apriranno il 2 agosto le immatricolazioni e le iscrizioni all'Università degli Studi di Perugia per il prossimo anno accademico. Da venerdì saranno attivi punti assistenza a matricole e iscritti in presenza e servizio ticketing a distanza.

Tutti i corsi di laurea e laurea magistrale dell'Ateneo - è detto in un suo comunicato - continueranno ad essere ad accesso libero, fatta eccezione per quelli a numero programmato previsti dalla legge nazionale.

Per compilare la domanda di immatricolazione basterà collegarsi alla pagina www.unipg.it/immatricolazioni e seguire la procedura guidata.

Sempre alla stessa pagina è disponibile il sistema di assistenza personalizzata a distanza (ticketing), gestito da operatori qualificati e già sperimentato con successo nello scorso anno accademico. Il sistema guiderà e supporterà studentesse, studenti e future matricole nelle procedure online e nella risoluzione di eventuali problematiche. Le operazioni potranno essere fatte da casa e il servizio, aperto tutti i giorni 24 ore su 24, fornirà ogni tipo di informazione, didattica o amministrativa.

Personale qualificato e studenti sono comunque pronti ad aiutare e consigliare, fornendo le informazioni tutti i pomeriggi lavorativi dalle 17, a partire dal 23 luglio, in centro storico, presso i locali della "Vecchia barbieria" di via Mazzini. Dal 2 agosto, sarà aperto un ulteriore sportello dedicato, dal lunedì al venerdì, con orario 9-13, anche su appuntamento e nel rigoroso rispetto delle norme anti-Covid, presso la sede del Rettorato, in piazza dell'Università, aula 5.

Presso questa sede sarà possibile, inoltre, immatricolarsi direttamente nonché usufruire di un servizio di consulenza erogato dall'Agenzia per il diritto allo studio universitario.

L'Ateneo ricorda inoltre che, per i corsi di laurea magistrale di durata biennale, sarà possibile immatricolarsi fino al 28 febbraio 2022.

L'Università sottolinea di avere predisposto lo svolgimento in presenza delle attività formative. Garantirà comunque la didattica anche a distanza. (ANSA).