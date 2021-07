Nuovo volto per sala attesa day hospital Oncologia Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 21 LUG - Avanti tutta' finanzierà i lavori che daranno un nuovo volto alla sala d'attesa del day hospital di Oncologia medica dell'ospedale di Perugia. Un'opera di riqualificazione strutturale - è stato spiegato nella presentazione dell'intervento - funzionale ad un migliore utilizzo degli spazi e aumentare la qualità del tempo di permanenza dei pazienti oncologici.

E' previsto un aumento dei posti a sedere, grazie alla chiusura di spazi esterni non utilizzati, poi interventi che diano il senso di maggior confort e accoglienza, dalle luci al tipo di poltrone, con la possibilità di comunicazione tra pazienti ma anche di isolarsi, materiali e prodotti selezionati, colori accoglienti, pavimentazione che crei aree di maggior confort, arredi che offrano prese usb per ricaricare smartphone e tablet, sanificazione dell'area, televisori, aumento della superficie vetrata e possibilità di sottofondo musicale.

"Siamo davvero entusiasti - ha detto Federico Cenci, di Avanti Tutta - di poter dare il nostro contributo, al fine di rendere migliore la permanenza in quegli spazi dei pazienti, in un'ottica che riguarda un maggiore confort e qualità sia per i pazienti che per gli operatori. Compito di Avanti tutta è quello di aiutare a rendere migliore l'assistenza e il contributo va in questa direzione".

Per il sindaco Andrea Romizi "l'intervento non serve solo a rendere più bella e funzionale la sala d'attesa del day hospital, ma sarà senz'altro utile perché i malati stessi e le loro famiglie possano sentirsi accolti e avere un po' di quella serenità che la malattia ha tolto loro".

"Accogliamo con gratitudine - ha affermato il direttore generale dell'Azienda ospedaliera Marcello Giannico - la proposta di Avanti Tutta di riqualificare la sala d'attesa dell'Oncologia medica e con il supporto dei nostri tecnici cercheremo di realizzare quanto prima il progetto.

L'umanizzazione delle cure e una adeguata accoglienza dei pazienti sono punti molto importanti per il nostro ospedale".

(ANSA).