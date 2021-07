++ Palamara, mai stato a disposizione di alcuno ++

(ANSA) - PERUGIA, 19 LUG - "Mai sono stato a diposizione di alcuno. Tanto meno di Centofanti": così Luca Palamara al termine della lunga udienza davanti al gup di Perugia che sta esaminando la richiesta di rinvio a giudizio per l'ex magistrato e per Adele Attisani. Accusati di corruzione come l'imprenditore Fabrizio Centofanti che ha invece chiesto di patteggiare un anno e mezzo di reclusione.

"Ho documentalmente dimostrato la mia estraneità a ogni accordo corruttivo e contesto di avere ricevuto pagamenti" ha ribadito Palamara. "Per la prima volta sono entrato nel merito dei fatti che mi vengono contestati" ha aggiunto l'ex consigliere del Csm. (ANSA).