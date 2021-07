Tina Montinaro incontra questore Perugia e allievi

(ANSA) - PERUGIA, 16 LUG - Ricevuta dal questore di Perugia, Antonio Sbordone, Tina Montinaro, vedova di Antonio Montinaro, caposcorta del magidtrato Giovanni Falcone, ucciso nella strage di Capaci il 23 maggio 1992.

La visita è stata preceduta dall'incontro tra la stessa Montinaro e gli allievi agenti del 212/o corso di formazione dell'Istituto per Sovrintendenti della polizia di Stato "Rolando Lanari", diretto dal primo dirigente Maria Teresa Panone.

"La signora Montinaro onora la propria 'missione' quotidiana mantenendo costantemente viva la memoria dei caduti per mano della mafia" ha sottolineato il questore Sbordone che ha scelto di promuovere un incontro con i più giovani colleghi. Questi - sottolinea la questura in una nota - hanno ascoltato "commossi le parole pronunciate, parole che costituiscono un insegnamento ed una traccia per il loro percorso professionale".

Prossimamente, con l'arrivo della nuova stagione, grazie all'impegno della Montinaro e con la piena disponibilità del questore, Perugia vivrà momenti di sensibilizzazione alla legalità nella memoria delle vittime della mafia attraverso eventi, oltre che la presenza dell'autovettura Fiat Croma su cui persero la vita gli uomini della scorta del giudice Falcone, la "Quarto Savona15". (ANSA).