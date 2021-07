Assessore Umbria, controlli su voli in arrivo Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 15 LUG - All'aeroporto San Francesco d'Assisi di Perugia sono stati attivati controlli su tutti i voli "per verificare che chi sbarca sia in possesso del green pass, abbia fatto il tampone oppure, nei casi previsti, si sottoponga alla quarantena prevista di cinque giorni". Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, durante la videoconferenza stampa di aggiornamento sull'andamento epidemiologico della pandemia e sullo stato di avanzamento della campagna vaccinale anticovid in Umbria.

L'assessore ha spiegato che nei giorni scorsi è stato convocato il Centro operativo regionale per discutere della questione della variante delta e dell'andamento dell'infezione nei Paesi collegati con l'aeroporto.

"Non è un'ostilità verso chi viene per fare turismo - ha spiegato Coletto -, ma occorre tutelare la salute loro e degli umbri. Ci stiamo riprendendo faticosamente da una situazione di salute pubblica ed economica che ci ha tenuti al palo. Un minimo di attenzione ci vuole". L'assessore ha sottolineato che "sono ancora attivi i Covid hospital, dove i turisti potranno essere ospitati per la quarantena". (ANSA).