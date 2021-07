Visita a Perugia del comandante generale dei carabinieri

(ANSA) - PERUGIA, 13 LUG - Il comandante generale dei carabinieri, Teo Luzi, ha fatto visita a Perugia e al territorio della provincia.

Nel rispetto delle misure previste per il contenimento del Covid è stato accolto al Comando Legione Umbria dal generale Antonio Bandiera ed ha incontrato i carabinieri delle organizzazioni territoriale, speciale e forestale nonché alcuni delegati dell'organismo di rappresentanza e militari in congedo dell'associazione nazionale carabinieri. Ha poi incontrato, rivolgendo loro un caloroso saluto, le autorità civili, religiose e militari dell'Umbria.

Il generale Luzi ha poi raggiunto la stazione di Torgiano e poi la compagnia carabinieri di Assisi. Nel corso dell'incontro con i militari - riferisce l'Arma -, il comandante generale dei carabinieri ha pronunciato espressioni di apprezzamento e ringraziamento per l'attività svolta sul territorio in Umbria, con particolare riferimento alla gestione della grave crisi legata alla pandemia da coronavirus, senza dimenticare anche i militari rimasti vittime del Covid. (ANSA).