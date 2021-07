Medico umbro, tiferò Italia in pizzeria Cambridge

(ANSA) - PERUGIA, 10 LUG - Ha partecipato alla sperimentazione del 'loro' vaccino contro il Covid, quello studiato dall'Università di Oxford con AstraZeneca, e dal 2005 vive e lavora a Cambridge, ha la doppia nazionalità italiana e britannica ma Antonio Metastasio, medico ternano di origini non ha dubbi su chi sostenere nella finale degli Europei tra Italia e Inghilterra: "tiferò azzurri, senza se e senza ma". Lo farà - racconta all'ANSA - davanti a una pizza e una birra nel ristorante italiano Tradizioni Sorrento gestito da un viterbese.

"Con me - spiega Metastasio, pichiatra e geriatra che lavora con il National Health Service - ci sarà uno dei miei figli, nati qui, che dopo qualche indecisione ha scelto di tifare anche lui Italia". E con gli Azzurri starà anche la moglie del medico.

"E' di origini gallesi - spiega - e quindi per loro vanno bene tutti tranne gli inglesi. Il derby lo abbiamo vissuto nella fase a gironi ma ora di certo no".

La comunità italiana a Cambridge è piuttosto folta. "Siamo qualche migliaio - spiega -, un gruppo storico e un altro di più giovani. Qui ho vissuto la vittoria dell'Italia ai mondiali in Germania e ci fu grande festa. Speriamo di ripeterla ma penso che anche in caso di successo non sarebbe la stessa cosa".

Di tanto in tanto i mezzi d'inglesi si lasciano andare a qualche commento poco simpatico sui calciatori italiani. "Fanno qualche battuta - dice Metastasio -, ci dipingono come furbi pronti a buttarci ma il clima è più che buono. Sta cambiando invece sul fronte politico dopo la Brexit. I nodi cominciano a venire al pettine anche se personalmente con la doppia cittadinanza non ne risento particolarmente".

Ad andare a Wembley per assistere alla partita Metastasio non ci pensa proprio. Considerando anche i contagi Covid in aumento per la variante Delta. "Andare allo stadio in 60 mila non mi sembra un gran furbata. Meglio una pizza e una birra in un ristorante italiano. E forza Azzurri" conclude Metastasio.

