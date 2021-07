Lega, siamo dalla parte del Garante per l'infanzia

(ANSA) - PERUGIA, 07 LUG - "Siamo dalla parte del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Umbria Maria Rita Castellani che è stata oggetto di attacchi vergognosi per le sue dichiarazioni sul Ddl Zan": ad affermarlo sono il capogruppo regionale Lega Stefano Pastorelli e il senatore Simone Pillon, responsabile delle politiche familiari del partito in Umbria.

"Dopo che per anni l'Umbria è stata laboratorio delle politiche gender - sostengono gli esponenti leghisti -, abbiamo finalmente un Garante preparato, serio e coraggioso che denuncia quanto si rischia con il Ddl Zan ed è vergognoso che diventi oggetto di attacchi da parte della sinistra. Questa è la prova di quello che ci aspetta se passa il Ddl Zan: non si potrà più dire nulla che sia contro le lobby Lgbt". (ANSA).