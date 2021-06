Umbria fatte più di 6 mila prime dosi vaccino in un giorno

(ANSA) - PERUGIA, 25 GIU - Cresce ancora il numero dei vaccini somministrati giornalmente in Umbria. Sono state infatti 6.212 le prime dosi inoculate nelle ultime 24 ore secondo quanto riporta il sito dedicato della Regione aggiornato alla mattina del 25 giugno. Con una copertura del 64 per cento della popolazione.

Sempre nell'ultimo giorno sono stati 4.059 coloro che hanno completato il ciclo vaccinale. il 28,69 per cento dei residenti.

In base ai dati della Regione sono state utilizzate 700.835 delle 731.482 dosi finora consegnate all'Umbria.

Il totale dei prenotati per il vaccino contro il Covid è ora di 243.434. (ANSA).