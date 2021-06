Melasecche, accelerano i lavori programmati da Anas

(ANSA) - PERUGIA, 24 GIU - "L'importante programma di interventi che Anas ha realizzato e sta realizzando sulle strade umbre procederà speditamente: la Regione, in accordo con Anas, per contenere al massimo criticità e disagi negli spostamenti del turismo estivo e ultimare dove possibile anche in anticipo le opere in corso, ha dato disposizione alle imprese che stanno eseguendo i lavori non solo di non chiudere i cantieri per ferie del personale, ma di non consentirne più la sospensione il sabato e la domenica, mantenendoli operativi e raddoppiando i turni dal venerdì alla domenica, lavorando in quei giorni dalla mattina alla sera". Lo rende noto l'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche.

"Una novità rilevante - sottolinea - con un aumento della produttività del 50%. Si tratta di cantieri aperti per indispensabili lavori di messa in sicurezza, manutenzione, risanamento profondo, ammodernamento di ponti e adeguamento alle norme europee di sicurezza degli impianti in galleria".

"Anas - aggiunge - ci ha informato anche di aver dato indicazioni di applicare nelle aree di cantiere ogni ulteriore soluzione utile per agevolare la circolazione nel periodo estivo, garantendo la massima sicurezza del traffico".

"Dall'inizio dell'anno ad oggi, sono ben 16 gli interventi che sono stati realizzati da Anas sulle infrastrutture di sua competenza - ricorda l'assessore Melasecche - per un importo di oltre 29,3 milioni di euro. Entro il 31 luglio prossimo prevede di completare altri 20 interventi su varie strade della regione, con un investimento di quasi 60 milioni di euro". (ANSA).