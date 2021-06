L'abbraccio della presidente umbra Tesei a Nicola

(ANSA) - PERUGIA, 23 GIU - Anche una squadra del Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria ha collaborato con i colleghi toscani nelle ricerche di Nicola, il piccolo Nicola scomparso da un piccolo centro dell'Appennino e ritrovato vivo. Al quale, e ai suoi genitori, ha inviato "un virtuale, ma sincero abbraccio" la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei.

La governatrice ha espresso apprezzamento per il lavoro del personale umbro. "La bella notizia del bambino ritrovato, in buone condizioni nei boschi della Toscana, grazie al lavoro dei tanti che in questi ore si sono adoperati nelle ricerche - ha sottolineato su Facebook -, rende felice tutti noi ed è anche occasione per ringraziare i soccorritori corsi sul posto. Tra di loro la squadra del Soccorso alpino e speleologico Umbria (Sasu) che nella notte scorsa è andata in supporto dei colleghi toscani. A tutti loro un grazie per quanto fatto nella notte e per l'impegno che quotidianamente vede sul campo professionisti a disposizione della comunità. Un virtuale, ma sincero abbraccio - conclude Tesei - al piccolo Nicola ed ai suoi genitori".

