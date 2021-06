Carfagna a Castelluccio Norcia, illustra Contratto sviluppo

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 23 GIU - Il ministro Mara Carfagna ha fatto visita a Castelluccio di Norcia dove ha illustrato la misura contenuta nel Cis, Contratto istituzionale di sviluppo dedicato alle aree colpite dal sisma del 2016.

Accolta dal sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, alla presenza del vice presidente della Regione Roberto Morroni, il ministro ha ricordato che "sono a disposizione 160 milioni di euro per progetti che affiancheranno la ricostruzione di questi territori così da favorire anche lo sviluppo sociale, economico, culturale e turistico". "Entro fine luglio - ha aggiunto - avremo l'elenco completo dei progetti".

"Il Cis - ha ricordato Carfagna - è uno strumento importante per concentrare investimenti in quelle aree che ne hanno bisogno e per accelerare la spesa e la realizzazione degli investimenti".

Nell'arrivare a Castelluccio, Carfagna ha potuto ammirare anche il principio di fioritura sul Pian Grande che ha definito "meraviglioso". (ANSA).