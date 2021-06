In Umbria quattro nuovi positivi Covid ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 21 GIU - Sono quattro i nuovi positivi al Covid accertati in Umbria tra domenica e lunedì. Il sito della Regione riporta anche 11 guariti, mentre ancora una volta non vengono segnalate nuove vittime del virus.

Gli attualmente positivi scendono a 883, sette in meno di domenica.

Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 741 tamponi e 576 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,3 per cento (era 0,43 lunedì della scorsa settimana).

Invariato il quadro negli ospedali, con 30 ricoverati, quattro dei quali nelle terapie intensive. (ANSA).