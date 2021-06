A Genova la presentazione di Francesco il ribelle

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 21 GIU - Martedì 22 giugno, alle 18, il teatro Carlo Felice ospiterà la presentazione del volume 'Francesco il ribelle', "Il linguaggio, i gesti, i luoghi di un uomo che ha segnato il corso della storia" di padre Enzo Fortunato.

All'incontro, pubblico e a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti, parteciperanno l'arcivescovo di Genova, padre Marco Tasca, e la presidente dell'Ordine francescano secolare Liguria, Fiorella Patanè. Sarà l'occasione - spiegano gli organizzatori - "per un confronto sul Francesco di ieri e il Francesco di oggi".

Con questa iniziativa, prosegue la collaborazione instauratasi con la Basilica di San Francesco di Assisi che ha visto protagonista l'Orchestra del Teatro Carlo Felice nel concerto di Natale del 2020, trasmesso in Eurovisione.

Nelle pagine del volume, ricche di testimonianze letterarie e pittoriche, si delineano i luoghi che ha visitato San Francesco, gli incontri che ha fatto, i gesti e le parole con cui ha formulato il suo messaggio, esplicitando quelli che sono stati il suo percorso personale ma anche la sua rivoluzione culturale, per spiegarne il "segreto".

Enzo Fortunato è frate minore conventuale di Assisi, giornalista, direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi e del mensile "San Francesco". Ha collaborato con 'L'Osservatore romano' e scrive per Avvenire, Corriere della sera, Huffington post e Gruppo Qn. È volto di Rai1 con la rubrica 'Dialogo' e voce di Rai Radio1 con 'In viaggio con Francesco'. (ANSA).