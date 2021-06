Nuovo calo ricoverati Covid in ospedali Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 20 GIU - Scendono ancora i ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, 30, erano 34 sabato, quattro dei quali, uno in meno rispetto al giorno precedente nelle terapie intensive dell'Umbria. Emerge dai dati della Regione aggiornati a domenica 20 giugno.

Nell'ultimo giorno sono emersi 27 nuovi positivi e certificati 31 guariti, con nessuna nuova vittima. Gli attualmente positivi sono ora 890, quattro in meno di sabato.

Sono stati processati 1.371 tamponi e 2.809 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,6 per cento sul totale (era 0,57 sabato). (ANSA).