Controlli interforze nella 'movida' perugina

(ANSA) - PERUGIA, 19 GIU - Anche nella serata di venerdì le pattuglie della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia locale, della provinciale e della protezione civile sono state impegnate per la vigilanza e il monitoraggio delle principali piazze e vie del centro di Perugia.

Gli operatori, coordinati da un funzionario della questura, hanno svolto una opera di sensibilizzazione nei confronti degli esercenti e della clientela presente ai fini dell' osservanza delle disposizioni previste dalla normativa anti-Covid19.

Si è registrato - riferisce la questura - un generale e diffuso rispetto delle prescrizioni da parte dei pubblici esercizi, anche in merito all'ordinanza sindacale inerente il divieto di somministrazione per asporto di bevande alcoliche dopo le 23.

Per quanto riguarda invece alcuni esercizi pubblici del centro cittadino e della periferia non ottemperanti alle disposizioni, dopo i dovuti approfondimenti si provvederà all'emissione delle sanzioni previste.

Le forze di polizia sono state impegnate nel pattugliare le vie del centro più frequentate garantendo il sereno trascorrere della serata. L'azione e l'impegno coordinato delle forze dell'ordine - spiega la questura - continuerà in tutta la provincia di Perugia per garantire un graduale ritorno all'utilizzo degli spazi pubblici "con rinnovato spirito di sano divertimento e reciproco rispetto". (ANSA).