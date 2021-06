Principio di incendio nel castello di Prodo a Orvieto

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 18 GIU - Principio d'incendio nel primo pomeriggio di venerdì nel locale cucina del castello di Prodo, fortezza del Tredicesimo secolo di proprietà privata utilizzata per banchetti ed eventi, nel comune di Orvieto.

In base a quanto si apprende dai vigili del fuoco, una persona è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari per una lieve ustione.

Le fiamme, partite presumibilmente da una friggitrice, hanno coinvolto la parte soprastante del soffitto in legno ed alcune bombole di gpl. Non si registrano problemi alle strutture.

