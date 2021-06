Morroni, sviluppo sostenibile per Valnerina e intera Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 17 GIU - "La transizione ecologica e in generale lo sviluppo sostenibile costituiscono uno scenario di grande interesse che potrà permettere di guardare con occhi nuovi e diversi allo sviluppo di territori come questo della Valnerina, ma anche dell'intera Umbria". È quanto ha detto all'ANSA l'assessore regionale alle politiche agricole e all'ambiente dell'Umbria, Roberto Morroni.

"Dobbiamo riuscire a declinare la sempre maggiore attenzione alla tutela dell'ambiente in occasioni di sviluppo economico", ha aggiunto Morroni. "Abbiamo una grande opportunità che il nostro tempo ci mette davanti, ora dobbiamo coniugare tutto ciò che significa sviluppo sostenibile in occasioni per una nuova stagione di sviluppo delle comunità, anche più forte della precedente", ha detto ancora l'assessore.

Che raccomanda ai giovani di "cogliere queste occasioni, attraverso la qualità e un forte spirito di intraprendenza".

(ANSA).