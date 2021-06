Al via la due giorni di #NorciaRinasce2021

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 17 GIU - È iniziata la due giorni di #NorciaRinasce2021 per presentare la programmazione e la progettazione per la ricostruzione della città di San Benedetto, colpita dal sisma del 2016.

"Con questo appuntamento - ha spiegato il sindaco Nicola Alemanno - inauguriamo una serie di incontri al fine di avvicinare la comunità alla formazione delle scelte strategiche per la ricostruzione della città, oltre che informare il mondo su quanto fatto e su come intendiamo procedere nella ricostruzione. In questi due giorni presenteremo i tanti progetti che interesseranno il recupero del municipio, dell'ospedale, del museo della Castellina, del teatro e della nostra Basilica di San Benedetto, oltre ad altre opere".

"Entro l'estate - ha spiegato Alemanno all'ANSA - contiamo di installare la gru sull'area della Basilica per avviare la sua reale ricostruzione e sempre entro l'estate partirà il cantiere del palazzo comunale".

Alla due giorni sono previsti, tra gli altri, anche gli interventi del commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini e della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. (ANSA).