Studentessa dedica esame a madre "che non c'è più"

"Questa maturità la dedico a mamma che non c'è più": così Carlotta Carbonari, 19 anni, racconta la sua emozione e la sua felicità per avere appena sostenuto l'esame di Stato. Abbraccia il papà e la cugina che l'hanno attesa fuori al "De Gasperi-Battaglia di Norcia, dove ha frequentato il liceo delle Scienze umane. La giovane si è presentata davanti alla commissione con un elaborato dalla titolo "L'attivismo scientifico europeo", in cui ha parlato, tra le altre cose, anche del metodo di insegnamento Montessori.

"L'esame è andato bene. Quanto spero di prendere? Minimo 90", racconta con il sorriso. Ma facendosi seria, Carlotta, che risiede a Cascia, ricorda che "questi sono stati anni tanto difficili, vivere una doppia emergenza come il terremoto e il Covid non è affatto semplice". A tutto questo la giovane studentessa ha dovuto aggiungere la scomparsa della mamma, avvenuta ad aprile, due mesi fa. "Il risultato ottenuto con l'esame è un punto di arrivo e al tempo stesso di partenza, di certo lo dedico a mamma" sottolinea. Poi la corsa verso il padre e la cugina Alexandra, entrambi commossi ma pronti a celebrare il momento con mazzi di fiori e foto ricordo.

Ma Carlotta trova ancora il tempo per raccontare come immagina il suo futuro: "Innanzitutto migliore di questi anni, andrò all'università e spero di poter trovare un lavoro che mi appaghi".