Minaccia madre per avere soldi e libretto postale

TERNI, 16 GIU - Armato di un grande coltello e di un seghetto, ha minacciato la madre, costretta a rinchiudersi nella camera da letto per sfuggire all'aggressione: per questo un quarantaquattrenne di Terni, risultato già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri. Maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione le accuse che vengono contestate all'uomo, che avrebbe cercato di farsi consegnare dalla madre, una sessantacinquenne vedova e pensionata, dei soldi, il libretto postale e il cellulare. Con il ricavato - secondo quanto accertato dall'Arma - il quarantaquattrenne aveva intenzione di comprare degli alcolici.

L'uomo è stato tratto in arresto dai militari del radiomobile.

