In Umbria attuali positivi al Covid scendono sotto quota mille

(ANSA) - PERUGIA, 16 GIU - Sono scesi a 963 gli attualmente positivi al Covid in Umbria, 61 meno di martedì. Era dall'ottobre scorso che questo dato non scendeva sotto a quota mille mentre a novembre, nel periodo di massima espansione della pandemia, era oltre 11 mila.

Nell'ultimo giorno - riporta il sito della Regione - sono stati rilevati 12 nuovi postivi, 72 guariti e un nuovo morto.

Sono stati analizzati 1.659 tamponi e 2.402 test antigenici, con un tasso di positività sul totale dello 0,29 per cento (0,4 il giorno precedente).

Continua il calo dei ricoverati negli ospedali, ora 37, nove in meno di martedì, cinque dei quali nelle terapie intensive (dato stabile). (ANSA).