Ex A.Merloni: verbale mancato accordo, 537 licenziamenti

(ANSA) - FABRIANO, 16 GIU - Confermato il licenziamento di tutto il personale della Indelfab di Fabriano (Ancona), ex JP Industries ('erede' dell'Antonio Merloni), a seguito della firma sul verbale di mancato accordo fra azienda e sindacati del 14 giugno. Si tratta di 537 lavoratori - 275 a Fabriano, stabilimento di Santa Maria, e 262 in Umbria, stabilimento di Gaifana - che stanno usufruendo di un periodo di cassa integrazione per cessazione, ammortizzatore sociale che scadrà il prossimo 15 novembre. Fino a tale data non sarà possibile licenziare, ma in seguito sì se non interverranno fattori nuovi.

(ANSA).