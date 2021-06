Al Trasimeno tappe della "Colonna della libertà"

(ANSA) - PERUGIA, 16 GIU - Il Trasimeno con Castiglione del Lago e Passignano saranno tra le tappe principali dell'edizione 2021 della "Colonna della libertà". Sabato 19 giugno costeggeranno infatti il lago decine tra mezzi militari storici e divise della seconda guerra mondiale.

La Colonna della libertà è un evento itinerante di mezzi militari ed è considerata la più grande manifestazione del genere d'Italia e tra le maggiori d'Europa. Cinque musei, centri della memoria dell'ultimo anno di Campagna d'Italia che hanno sede tra Firenze e il fiume Po, in occasione delle celebrazioni della Liberazione (che quest'anno causa pandemia sono state posticipate) escono dalle loro mura con veicoli e divise storiche e ripercorrono le stesse strade che videro protagonisti uomini e mezzi durante la guerra.

La Colonna - è detto in un comunicato diffuso dalla Provincia di Perugia - è composta da 120 mezzi militari storici fra cui anche due carri armati (che si muovono su gomma per l'occasione), quattro autoblindo e quattro anfibi e poi numerosi veicoli tra camion, jeep e moto. Oltre ai circa 350 partecipanti in divisa. (ANSA).