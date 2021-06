Quattro nuovi positivi Covid in Umbria ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 14 GIU - Sono quattro i nuovi casi Covid accertati tra domenica e lunedì in Umbria dove si registra 28 guariti e un altro giorno senza morti. Lo riporta il sito della Regione.

Gli attualmente positivi sono ora 1.013, 24 in meno del giorno precedente.

Sono stati analizzati 679 tamponi e 249 test antigenici, con un tasso positività sul totale dello 0,43 per cento (era 0,7 lunedì della scorsa settimana).

Tornano a scendere i ricoverati totali, 46, due in meno di domenica, cinque dei quali, uno in più, nelle terapie intensive.

