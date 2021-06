Attivato help desk per nuovo registro Runts

(ANSA) - PERUGIA, 14 GIU - Regione Umbria, Scuola umbra di amministrazione pubblica e Cesvol hanno attivato un servizio di help desk rivolto ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri regionali finalizzato ad accompagnare ed orientare le organizzazioni nella trasmigrazione alle apposite sezioni del nuovo registro nazionale Runts.

Per facilitare il popolamento del nuovo registro nazionale, consentire il controllo formale dei dati e della documentazione aggiornata, le organizzazioni iscritte devono registrarsi all'indirizzo https://runts.nextbitsrl.it inserendo codice fiscale e indirizzo e-mail.

Sono disponibili delle istruzioni tecniche sull'utilizzo del portale online.

Ciascuna organizzazione - ricorda la Regione - può procedere autonomamente alla registrazione oppure richiedere il supporto a Cesvol - Runts help desk attivo presso tutte le sedi del Cesvol Umbria per APS e ODV - Germana Cantarella alla mail: runts@villaumbra.gov.it per le APS - Michele Giovagnoni alla mail: mgiovagnoni@regione.umbria.it per le ODV. (ANSA).