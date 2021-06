Zuccarini, aspettiamo Spinazzola a Foligno

(ANSA) - PERUGIA, 12 GIU - Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha celebrato con un post sulla propria pagina Facebook la prova del terzino sinistro della Nazionale italiana, Leonardo Spinazzola, premiato dall'Uefa come miglior giocatore della partita di esordio di Euro 2020, Italia - Turchia, in cui gli Azzurri hanno vinto per 3 a 0.

"Leonardo è un 'Folignate Doc' ed ha esordito proprio nella Virtus Foligno per poi vivere una entusiasmante carriera calcistica", ha ricordato il sindaco.

"È così legato a Foligno - ha aggiunto Zuccarini - che ha scelto proprio il nostro Palazzo Comunale per il suo matrimonio: si è sposato in sala consiliare lo scorso 24 dicembre alla vigilia di Natale. Le prime foto sono state scattate proprio nelle stanze affrescate e dai balconi che si affacciano su piazza della Repubblica".

"Lo aspetto di nuovo a Palazzo Comunale per consegnargli un dono a nome dell'intera città. Abbiamo un motivo in più per tifare l'Italia. Forza Azzurri", ha concluso il sindaco. (ANSA).