Grave ragazzo dopo caduta dal tetto di un capannone

(ANSA) - PERUGIA, 09 GIU - Un ragazzo di circa 16 anni è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Perugia dopo essere caduto, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto, dal tetto di un capannone dismesso.

Sull'accaduto sono in corso accertamenti da parte della polizia.

L'incidente è accaduto nella zona industriale di Corciano. Il ragazzo è stato trasferito in ambulanza in ospedale, con codice rosso. Su quanto successo sono in corso accertamenti della squadra mobile e della volante della questura di Perugia, ancora sul posto. Il ragazzo ora grave in ospedale sembra fosse con altri coetanei. Non è ancora chiaro per quale motivo si trovassero lì. In base ai primi accertamenti sembra che il minorenne sia precipitato a causa del cedimento di una parte del tetto del capannone. Ma anche questo particolare è ancora al vaglio degli investigatori.