Controlli polstrada e Anas per mezzi industriali su Flaminia

(ANSA) - TERNI, 09 GIU - Controlli straordinari congiunti da parte di polizia stradale di Terni e Anas Umbria, nei confronti dei mezzi industriali, sul tratto della statale Flaminia compreso tra Terni e Spoleto. L'obiettivo è prevenire il transito di veicoli in eccedenza di peso che transitano sull'arteria, in cui sono in corso alcuni interventi strutturali. Ventuno i mezzi controllati in una sola giornata, tre le infrazioni contestate.

Lungo il tratto, in particolare, Anas Umbria ha individuato alcuni manufatti che necessitano di interventi tempestivi di ristrutturazione per garantire la sicurezza stradale ed evitare l'aggravamento delle condizioni degli elementi strutturali. E' stata quindi ridotta la sezione stradale a 7,50 metri e limitata la circolazione ai soli mezzi aventi massa non superiore alle 44 tonnellate. (ANSA).