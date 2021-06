Serata evento con Pupi Avati a Castiglione Cinema 2021

(ANSA) - PERUGIA, 08 GIU - Al via il 17 giugno con una serata evento dedicata a Pupi Avati, la quarta edizione di Castiglione Cinema 2021 - Rdc Incontra, il festival promosso da Fondazione Ente dello spettacolo nato in occasione del 90/o anniversario della Rivista del Cinematografo, con la finalità di far incontrare i territori con i più grandi protagonisti del mondo del cinema, della tv e del giornalismo.

La serata - in programma a partire dalle ore 19 al teatro Morlacchi di Perugia, sarà un incontro a tu per tu con il pubblico, nel pieno spirito di Castiglione Cinema. Pupi Avati intratterrà gli spettatori passando in rassegna il suo percorso artistico e personale in un dialogo con il giornalista della rivista del Cinematografo Federico Pontiggia. A seguire la proiezione - per la prima volta sul grande schermo - del suo ultimo capolavoro, Lei mi parla ancora.

Il festival proseguirà poi come di consueto nella sede storica di Castiglione del Lago venerdì 18 e sabato 19 giugno con eventi in piazza con protagonisti e personalità del mondo del cinema e della cultura e rassegne cinematografiche introdotte e commentate da registi e attori.

Per partecipare alla serata dedicata a Pupi Avati è possibile prenotarsi gratuitamente dal 7 al 14 giugno telefonando allo 075.57542222 dal lunedì al sabato dalle ore 16 alle ore 20, o collegandosi sito www.castiglionecinema.it (ANSA).