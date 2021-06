In calo i ricoveri per Covid ma altre due vittime in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 08 GIU - Ricoveri ancora in calo ma altre due vittime per Covid in Umbria, secondo i dati giornalieri della Regione aggiornati all'8 giugno.

Le persone ricoverate sono 49, sei in meno di ieri, delle quali cinque (questo dato è invariato) in terapia intensiva. I nuovi casi di positività accertati nelle ultime 24 ore sono 32, su un totale di 5.676 test analizzati (3.265 antigenici e 2.411 tamponi molecolari), con un tasso di positività pari a 0,56 per cento.

I guariti sono 47 e gli attualmente positivi 1.197 (17 meno di ieri). (ANSA).