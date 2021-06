Ferisce con una coltellata anziano conoscente, arrestato

(ANSA) - TERNI, 08 GIU - Arrestato nella serata di martedì dalla polizia, a Terni, un quarantottenne del posto accusato del tentato omicidio, per futili motivi, di un amico di 88 anni. La vittima - colpita con una coltellata al petto - si trova tuttora sotto osservazione in ospedale.

In base a quanto riferisce la questura, i fatti si sono svolti nell'abitazione dell'anziano, nella prima periferia della città, alla presenza di testimoni. Sono stati questi ultimi a chiamare i soccorsi per una colluttazione in corso fra il quarantottenne, la vittima e il fratello di questa, secondo gli investigatori vero obiettivo dell'aggressione.

Arrivati sul posto dopo le 21 insieme ai sanitari del 118, gli agenti della Volante hanno visto il fratello dell'accoltellato tenere fermo a terra l'aggressore, mentre l'anziano, con il petto macchiato di sangue, con un bastone cercava di colpire il quarantottenne. Gli agenti hanno diviso i contendenti e il ferito è stato trasportato in ospedale.

Dagli accertamenti e dalle testimonianze raccolte, è emerso che i tre si erano già incontrati nel pomeriggio nella stessa casa per bere insieme e per parlare di conoscenti comuni. Poi il quarantottenne se ne è andato, ritornando in serata, alterato e nervoso, dopo aver mandato messaggi minacciosi al cellulare del fratello della vittima. All'arrestato i sanitari hanno riscontrato delle lesioni guaribili in 30 giorni. (ANSA).