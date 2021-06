Tesei, l'Umbria è pronta ad accogliere i turisti

(ANSA) - PERUGIA, 04 GIU - "L'Umbria oggi è in grado di accogliere i turisti e fare tutto ciò che serve alla nostra economia": lo ha detto la presidente della Regione Donatella Tesei commentando l'ingresso in zona bianca dal 7 giugno.

"Facciamolo e facciamolo tutti - ha aggiunto - con serietà e grandissimo senso di responsabilità perché significa che stiamo uscendo da un tunnel e lo dobbiamo fare in maniera definitiva".

