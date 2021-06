Padre Fortunato, padre Cesareo ad Assisi è valore aggiunto

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 04 GIU - "Sono certo che l'arrivo di padre Giulio Cesareo ad Assisi sarà un valore aggiunto al tanto impegno e lavoro che ci attende nei prossimi anni": lo ha detto padre Enzo Fortunato direttore della sala stampa del sacro convento di Assisi interpellato dall'Ansa. "Lavoreremo in sinergia - ha aggiunto - per il bene della Chiesa e dell'umanità che guarda Francesco come farò di spiritualità. Ringrazio altresì il Custode del sacro convento di Assisi, fra Marco Moroni, per avermi confermato nel servizio di portavoce della Basilica di San Francesco e di direttore della rivista san francesco". (ANSA).