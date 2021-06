A Scuola umbra progetto per salute sicurezza sul lavoro

(ANSA) - PERUGIA, 03 GIU - Sviluppare politiche, programmi e pratiche con un approccio sistemico a favore della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro è l'obiettivo del progetto formativo in partenza il 4 giugno, realizzato nell'ambito dell'accordo attuativo del "Protocollo d'intesa per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante lo sviluppo di interventi congiunti" sottoscritto fra Regione, Inail e Scuola umbra di amministrazione pubblica.

Intitolato "I medici competenti e i servizi di prevenzione aziendali per la promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro" è finalizzato al miglioramento del confronto istituzionale, dando particolare attenzione al coordinamento tra datori di lavoro, aziende sanitarie territoriali, Inail, lavoratori e loro rappresentanti sindacali. In tale contesto "snodo fondamentale" - spiega la Scuola - è rappresentato dal medico competente, "figura chiave" all'interno delle organizzazioni lavorative per progettare e realizzare iniziative e percorsi per la salute, la sicurezza e il benessere nei luoghi di lavoro.

L'intervento formativo risponde al Piano nazionale della prevenzione 2020-2025, che pone l'accento sulla necessità di sostenere e orientare il sistema della prevenzione verso un "approccio" sistemico di promozione della salute e prevenzione nei luoghi di lavoro secondo la logica della Total worker health.

Il progetto prevede, nella prima fase, quattro incontri in Fad sincrona in calendario dal 4 al 22 giugno con rilascio di crediti Ecm. Saranno approfonditi la gestione dell'emergenza da coronavirus e il ruolo del medico competente durante la pandemia. Sotto la lente le caratteristiche cliniche del virus, la diagnostica, l'andamento infortunistico causa Covid 19 e gli infortuni sul lavoro, la gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori fragili e la misurazione del rischio all'interno degli ambienti produttivi. (ANSA).