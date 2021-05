Tesei, Frecciarossa Orte straordinaria importanza per Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAG - "La fermata di Orte del Frecciarossa è di straordinaria importanza per l'Umbria": lo ha sottolineato la presidente della Regione Donatella Tesei intervenendo alla presentazione del nuovo servizio insieme al governatore del Lazio Nicola Zingaretti. "Questa coppia di treni consentono al territorio umbro, un bacino d'utenza importante, di circa 350 mila persone, di poter accedere all'alta velocità ferroviaria e quindi di arrivare a Milano e Torino" ha aggiunto.

"Detto questo - ha sottolineato ancora Tesei - per noi è un percorso che stiamo cercando di costruire da tempo con Trenitalia perché l'Umbria effettivamente ha sempre sofferto di mancanza di collegamenti adeguati e di accessi all'alta velocità. Per noi oggi è sicuramente un risultato importante che cercheremo comunque di implementare. Il risparmio di tempo notevole aiuta l'Umbria a uscire da un isolamento al quale per troppo tempo è stata purtroppo relegata".

La presidente ha quindi evidenziato come sia "stata importante la conferma del Frecciarossa da Perugia e la fermata a Terontola". "Stiamo comunque cercando di interloquire ancora con Trenitalia - ha proseguito - per migliorarci. Auspichiamo che ci sia la possibilità di un raddoppio per il Frecciarossa di Perugia specie nel periodo estivo quando il turismo è un elemento molto importante per l'Umbria".

"Ringrazio di questa collaborazione anche la Regione Lazio - ha sottolineato poi Tesei - con la quale dovremo continuare sicuramente a interloquire anche per altri progetti perché in questo momento l'Italia centrale deve proprio fare squadra.

Questo è il mio auspicio e so che c'è sensibilità a questo riguardo". (ANSA).