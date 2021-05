Noi per Norcia, verso sblocco vigili fuoco Valnerina

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 25 MAG - "Dopo le nostre continue pressioni a tutti i livelli si sta sbloccando la questione relativa all'attivazione del distaccamento permanente dei vigili del fuoco della Valnerina e mercoledì 26 maggio è previsto un incontro operativo tra il Comando provinciale di Perugia e le organizzazioni sindacali per l'invio del personale a Norcia in attesa della realizzazione della sede definitiva": lo annuncia il gruppo consiliare 'Noi per Norcia'.

"Mozioni e interrogazioni in Consiglio comunale, continui solleciti operati dal gruppo consiliare di Noi per Norcia ai diversi livelli istituzionali - sottolineano gli esponenti dell'opposizione - hanno evitato che tramontasse il progetto di realizzare nella città di San Benedetto un distaccamento permanente dei vigili del fuoco, strategico, per il futuro della nostra città e del nostro territorio oltre che una grande opportunità per tutto il comprensorio".

"Come consiglieri del gruppo 'Noi per Norcia' - annuncia ancora il gruppo -continueremo a monitorare costantemente gli sviluppi della vicenda perché siamo convinti che la presenza di questo prezioso presidio dello Stato significherebbe avere un adeguato dispiegamento di persone e mezzi per garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti in un territorio lontano dalle grandi vie di comunicazione ma di grande attrattiva turistica dal punto di vista naturalistico, culturale e spirituale". (ANSA).